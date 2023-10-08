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        Ailesinin kayıp başvurusu yaptığı kişinin gölette cesedi bulundu

        ÇORUM´dagölete giren 83 yaşındaki İbrahim Soylu (83) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.10.2023 - 23:00 Güncelleme: 08.10.2023 - 23:05
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        Ailesinin kayıp başvurusu yaptığı kişinin gölette cesedi bulundu
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        ÇORUM´dagölete giren 83 yaşındaki İbrahim Soylu (83) hayatını kaybetti.

        Merkeze bağlı Evciyeniakışla köyünde oturan İbrahim Soylu'dan haber alamayan yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi´ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan arama çalışmaları sırasında Evciyenikışla Göleti kenarında Soylu'nun kıyafetleri bulundu. Bunun üzerine  AFAD ekiplerince gölette yapılan çalışmada Soylu'nun cansız bedenine ulaşıldı. İbrahim Soylu´nun cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi hastane morga kaldırıldı.

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