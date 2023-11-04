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        Çorum FK - Ankara Keçiörengücü: 2-3

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 17:28 Güncelleme: 04.11.2023 - 17:30
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        Çorum FK - Ankara Keçiörengücü: 2-3
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        STAT:Çorum Şehir Stadyumu

        HAKEMLER: Raşit Yorgancılar, Egemen Savran, Abdülhamit Söyler

        ÇORUM FK: Hasan Hüseyin Akınay, Kerem Kalafat, Ologo, Zargo Toure, Ferhat Yazgan (Dk. 82 Atakan Akkaynak), Gökhan Karadeniz (Dk. 67 Murat Yıldırım), Geraldo (Dk. 67 Suat Kaya) Erkan Kaş, Ozan Sol (Dk. 82 Ahmet İlhan Özek), Ahmet Sagat, Atakan Cangöz (Dk. 56 Nalepa)

        ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ: Metin Uçar, Muharrem Cinan, Arda Şengül, Bahadır Yıldırım (Dk. 46. Özer Özdemir), Orhan Nahırcı, Erkam Develi, Ariyibi (Dk. 84 Haşim Arda Sarman), Şahverdi Çetin (Dk. 46 Musa Caner Aktaş), Bardhi, Mayi (Dk. 46 Musa Caner Aktaş), Dembele(Dk. 71 Uerdi Mara).

        GOLLER: Dk. 28 Ozan Sol (Penaltıdan), Dk. 40 Ahmet Sagat, (Çorum FK), Dk. 55 ve Dk. 57 Camara, Dk. 80 Jurgen Bardhi (Penaltıdan) ( Ankara Keçiörengücü)

        SARI KARTLAR: Dk. 37 Atakan Cangöz, Dk. 73 Erkan Kaş (Ahlatcı Çorum FK), Dk. 84 Uerdi Mara (Ankara Keçiörengücü)

        1. Lig'in 11. haftasında Çorum FK, evinde Ankara Keçiörengücü'ne 3-2 yenildi

         

        DHA-Spor - Türkiye-Çorum - Yusuf ÇINAR

        2023-11-04 17:28:21

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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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