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        Çorum´da 3 katlı ahşap ev yandı: 1 ölü

        ÇORUM´un Kargı ilçesinde 3 katlı ahşap evde çıkan yangında Reyhare Ekici (60) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 10:53 Güncelleme: 24.12.2023 - 10:55
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        Çorum´da 3 katlı ahşap ev yandı: 1 ölü
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        ÇORUM´un Kargı ilçesinde 3 katlı ahşap evde çıkan yangında Reyhare Ekici (60) hayatını kaybetti.

        Yangın sabaha karşı ilçenin Avşar köyünde meydana geldi. 3 katlı ahşap evde çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Komşuların haber vermesi üzerine bölgeye Kargı Belediyesi ve Orman İşletme Şefliğine ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. Yangın güçlükle kontrol altına alınarak söndürüldü. Evde yalnız bulunan Reyhare Ekici, hayatını kaybetti. Ekici´nin cansız bedeni savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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