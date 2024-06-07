Çorum'da öğrenci velisinin saldırısına uğrayan okul müdürü: Önce küfretti sonra zincirle vurmaya başladı

ÇORUM’da görevli olduğu okulda yabancı uyruklu öğrenci velisinin zincirli saldırısına uğrayan okul müdürü Ömer Atılgan, "Veli, yanında bir kişiyle odama geldi. Odamda küfür ve hakaretler etmeye başladı. Sonra cebinden kocaman kalın bir zincir çıkarttı. Zincirle vurmaya başladı. Biz de karşılık verince kaçtılar" dedi.

Olay, 5 Haziran'da Başöğretmen Anadolu İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana geldi. Okul müdürü Ömer Atılgan ve hizmetli Mehmet Öztürk, Irak uyruklu bir öğrencinin fenalaşması üzerine ambulans çağırdı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından öğrenci ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çocuğunun rahatsızlandığını öğrenen veli okula gelerek, müdüre elindeki zincirle saldırdı. 'Bize niye haber vermediniz' diyerek okul müdürü Atılgan ve hizmetli Öztürk'e zincirle defalarca vuran veli ve yanında bulunan kişi, daha sonra olay yerinden kaçtı.

Hastanede tedavi altına alınan okul müdürü ve hizmetli taburcu edildi. Okul Müdürü Ömer Atılgan, "Öğrencinin koridorda düştüğünü öğrendikten sonra hemen ambulans çağırdım. Müdür yardımcısı arkadaş aileyi arayarak durumu bildirdi ve çocuğun hastaneye gönderileceğini söyledi. Ancak veli gelemeyeceğini belirtti. Biz de bir öğretmen arkadaşımızı ambulansa refakatçi olarak verdik ve öğrenciyi hastaneye gönderdik. Öğrencinin tedavisi hastanede yapıldı. O arada veli, yanında bir kişiyle odama geldi. Odamda küfür ve hakaretler etmeye başladı. Sonra cebinden kocaman kalın bir zincir çıkarttı. Zincirle vurmaya başladı. Biz de karşılık verince kaçtılar. Şikayetçi olduk soruşturma sürüyor” dedi.