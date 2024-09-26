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        Çorum'da 5 gündür kayıp olan Samet'in cansız bedeni bulundu (2)

        CANSIZBEDENİ BULUNDUÇorum'da 5 gündür kayıp olan Samet Şeker'in otomobili, Çorum-İskilip karayolu Dut mevkisinde yol kenarında bulunan bağ evinin bahçesinde kaza sonrası ters dönmüş halde bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 18:38 Güncelleme: 26.09.2024 - 18:40
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        Çorum'da 5 gündür kayıp olan Samet'in cansız bedeni bulundu (2)
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        CANSIZBEDENİ BULUNDU

        Çorum'da 5 gündür kayıp olan Samet Şeker’in otomobili, Çorum-İskilip karayolu Dut mevkisinde yol kenarında bulunan bağ evinin bahçesinde kaza sonrası ters dönmüş halde bulundu. Aracın içerisende yapılan aramada Şeker’in cansız bedenine ulaşıldı. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelemesinin ardından Şeker’in cansız bedeni morga kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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