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        2 metre derinliğindeki yarığa düşen 2 yavru köpek kurtarıldı

        ÇORUM'da yerde oluşan iki metre derinliğindeki yarığa düşen 2 yavru köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 15:32 Güncelleme: 10.10.2024 - 15:35
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        2 metre derinliğindeki yarığa düşen 2 yavru köpek kurtarıldı
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        ÇORUM'da yerde oluşan iki metre derinliğindeki yarığa düşen 2 yavru köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak tedavi altına alındı.

        Yaydiğin köyü civarında 2 yavru köpeğin 2 metre derinliğindeki yarıkta mahsur kaldığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Köpekler, ekiplerin 3 saatlik çalışmayla kurtarıldı. Belediyenin Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ne götürülen yavru köpeklerin, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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