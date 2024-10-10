2 metre derinliğindeki yarığa düşen 2 yavru köpek kurtarıldı

Yaydiğin köyü civarında 2 yavru köpeğin 2 metre derinliğindeki yarıkta mahsur kaldığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Köpekler, ekiplerin 3 saatlik çalışmayla kurtarıldı. Belediyenin Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ne götürülen yavru köpeklerin, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

ÇORUM'da yerde oluşan iki metre derinliğindeki yarığa düşen 2 yavru köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak tedavi altına alındı.

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