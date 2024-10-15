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        Eski eşini 16 bıçak darbesiyle öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

        ÇORUM'da boşandığı Zehra Gümüş'ü (44) 16 yerinden bıçaklayarak öldüren Arif Ergin (48) ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 13:38 Güncelleme: 15.10.2024 - 13:40
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        Eski eşini 16 bıçak darbesiyle öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
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        ÇORUM'da boşandığı Zehra Gümüş'ü (44) 16 yerinden bıçaklayarak öldüren Arif Ergin (48) ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

        Olay, geçen yıl 28 Eylül'de Gazi Caddesi'nde meydana geldi. Arif Ergin, cadde ortasında tartıştığı 2 ay önce boşandığı Zehra Gümüş'ü, yanında taşıdığı bıçakla 16 yerinden yaraladı. Caddedeki bir mağazaya sığınan Gümüş, çağırılan ambulansla kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamadı. Olaydan sonra bir parka gidip, oturan ve burada suç aleti ile yakalanan Arif Ergin, tutuklandı.

        Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın ardından hazırlanan iddianameyle Arif Ergin hakkında 'boşandığı eşi kasten öldürme, kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Çorum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün davanın karar duruşması görüldü. Duruşmaya tutuklu sanığın yanı sıra tarafların yakınları, taraf avukatlar katıldı. Arif Ergin, daha önceki savunmasını tekrar ettiğini belirterek, "Eşimin sağlık problemleri var denildiği için ailesiyle de görüşme yaptıktan sonra anlaşmalı boşanma yoluna gittik ve boşandık. Zehra Gümüş hastanede hasta bakıcı olarak görev yapıyordu. Eve uzun süre gelmediği günler de olurdu. Hasta baktığını söylüyordu. Tabii kulağıma eşimle ilgili dedikodular da gelmekteydi. Ama ben tüm bunlara ihtimal dahi vermemiştim. Olayın olduğu gün bir şahısla bir otomobile bindi. Ben de peşlerinden takip ettim. Otomobilin arkasında 'Biz bitti demeden bitmez' yazıyordu. Eşimin sosyal medyasında da aynı yazı vardı. O yazıyı görünce düşüncelerimde eşimin başkasıyla ilişkisi olduğunun doğru olduğunu anladım. Ben hiçbir zaman yuvamın dağılmasını istemedim, 25 yıl çalıştım çabaladım evime ve çocuklarıma bakmaya çalıştım. Ev halkının hepsi eşimin başkasıyla ilişkisi olduğunu biliyorlardı. Böyle bir suç işlediğim içinde pişmanım" dedi.

        Karanını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Arif Ergin’i ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırdı.

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