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        Polisin takibiyle yakalanan ehliyetsiz sürücü adliyede

        ÇORUM'da dur ihtarına uymayan takip sırasında 2 polisin kaza yapıp yaralanmasına neden olan ehliyetsiz sürücü A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 16:48 Güncelleme: 21.10.2024 - 16:50
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        Polisin takibiyle yakalanan ehliyetsiz sürücü adliyede
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        ÇORUM’da dur ihtarına uymayan takip sırasında 2 polisin kaza yapıp yaralanmasına neden olan ehliyetsiz sürücü A.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. A.K.’ye ayrıca 28 bin 966 TL para cezası uygulandı.

        Polis ekipleri, dün A.K. idaresindeki 06 AY 2134 plakalı hafif ticari aracı durdurmak istedi. Ehliyetsiz olduğu öğrenilen sürücü ‘dur’ ihtarına uymayınca polis ekipleri takibe aldı. Takip sırasında polis otosu takla attı. Kazada polis memurları H.K ve M.U. yaralandı. Kaçan sürücü ise kısa sürede yakalanıp gözaltına alındı.

        Geceyi emniyette geçiren A.K., ‘Görevli memura mukavemet, trafik güvenliğini tehlikeye sokma’ ve ‘Dur’ ihtarına uymamak suçundan adliyeye sevk edildi. Kazada yaralanan iki polis memuru ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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