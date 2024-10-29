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        Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

        ÇORUM'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 08:22 Güncelleme: 29.10.2024 - 08:25
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        Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
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        ÇORUM'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

        Kaza, dün saat 19.30 sıralarında Çorum-İskilip kara yolu Dut mevkiinde meydana geldi. Ahmet K. yönetimindeki 34 HTR 190 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Yusuf Oruç yönetimindeki 06 DGP 477 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü Yusuf Oruç ve eşi Döne Oruç hayatını kaybetti, diğer sürücü Ahmet K. ile yanındaki Nuh İ. ise yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulansla Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

        Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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