Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

ÇORUM'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, dün saat 19.30 sıralarında Çorum-İskilip kara yolu Dut mevkiinde meydana geldi. Ahmet K. yönetimindeki 34 HTR 190 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Yusuf Oruç yönetimindeki 06 DGP 477 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü Yusuf Oruç ve eşi Döne Oruç hayatını kaybetti, diğer sürücü Ahmet K. ile yanındaki Nuh İ. ise yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulansla Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.