Çorum'da 5 katlı binada doğal gaz kaynaklı patlama: 1 ölü, 16 yaralı (2)- Yeniden

ÇORUM'da 5 katlı bir binada doğal gaz kaynaklı patlama oldu. Patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi de yaralandı.

Ulukavak Mahallesi Osmancık Caddesi’ndeki 6 katlı Hilal Apartmanı’nda saat 14.30 sıralarında patlama oldu. Büyük paniğe neden olan patlamayla birlikte apartman ile çevresindeki binalar ve caddede park halindeki araçlarda hasar oluştu. İlk belirlemelere göre patlamada 1 kişi öldü, 16 kişi de yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Patlama nedeniyle binanın üst katlarında mahsur kalanlar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.