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        Çorum'da 10 araç zincirleme kazaya karıştı

        ÇORUM'da kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda 10 araç, zincirleme kazaya karıştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 17:29 Güncelleme: 24.11.2024 - 17:35
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        Çorum'da 10 araç zincirleme kazaya karıştı
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        ÇORUM’da kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda 10 araç, zincirleme kazaya karıştı. Yaralıların olduğu belirtilirken, bölgeye ekipler sevk edildi.

        Kaza, saat 16.00 sıralarında Çorum- Samsun kara yolunun 35’inci kilometresinde meydana geldi. Gece saatlerinde başlayan ve gün boyu etkisini artıran kar yağışı ve tipi nedeniyle kayganlaşan yolda ilk bilgilere göre, 10 araç birbirine girdi. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıların olduğu belirtilen kaza ile ilgili bölgede ekiplerin çalışmasının sürdüğü öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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