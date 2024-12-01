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        Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu'nun da arasında olduğu 7 kişi kazada yaralandı (3)

        BAŞKANYAZICIOĞLU'NUN GÖĞÜS KEMİĞİNDE KIRIK TESPİT EDİLDİÇorum Valisi Ali Çalgan, trafik kazasında yaralanan Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nu hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.12.2024 - 23:18 Güncelleme: 01.12.2024 - 23:20
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        Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu'nun da arasında olduğu 7 kişi kazada yaralandı (3)
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        BAŞKANYAZICIOĞLU'NUN GÖĞÜS KEMİĞİNDE KIRIK TESPİT EDİLDİ

        Çorum Valisi Ali Çalgan, trafik kazasında yaralanan Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nu hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu. Basın mensuplarına açıklamada bulunan Çalgan, “Saat 17.30 sıralarında ilimiz sınırları içerisinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana gelmiştir. Bu kazada yaralıların içerisinde Tokat Belediye Başkanımız da bulunmaktadır. Belediye Başkanımızın yapılan kontroller sonucunda sağlık durumunun iyi olduğu bilgisini aldık. Önce Sungurlu Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınmış ardından da tedbiren Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmiştir. Burada yapılan tetkiklerde göğüs kemiğinde kırık tespit edilmiştir. Başka da önemli bir durum söz konusu değildir” dedi.

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