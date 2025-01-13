Çorum FK - İstanbulspor: 3-1

58’inci dakikada Atakan’ın penaltı noktasına çıkarttığı topu kontrol eden Suat Kaya şık bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.

23'üncü dakikada Çorum FK'da Suat sağ kanattan ara pasını Atakan'a çıkardı. Ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Atakan, içeriye doğru yerden çevirdi. Savunma, Tunahan'dan önce topa müdahale etti ve tehlikeyi önledi.

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