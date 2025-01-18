Otomobil, motosiklete çarptı; kurye öldü, alkollü sürücü gözaltında

ÇORUM'daotomobilin çarptığı kazada 16 yaşındaki kurye Mert Ali Yigen (16) hayatını kaybetti, alkollü sürücü İlker G. (40) gözaltına alındı.

Kaza, gece saatlerinde Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde meydana geldi. İlker G.'nin kullandığı 06 BSR 534 plakalı otomobil, kurye olarak çalışan Mert Ali Yigen'in (16) kontrolündeki 19 ADS 614 plakalı motosiklete çarptı. Motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklenirken, ihbarla adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince otomobilin altından çıkarılan Yigen'in hayatını kaybettiği belirlendi. İnceleme sonrası Yigen'in cansız bedeni otopsi için Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Gözaltına alınan İlker G.'nin 2,77 promil alkollü olduğu tespit edilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.