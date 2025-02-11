Çorum FK - Yeni Malatyaspor: 2-0

73’üncü dakikada Atakan’ın ceza sahasına yaptığı ortada Burak Süleyman’ın yaptığı vuruş az farkla üstten auta çıktı.

49’uncu dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Atakan Akkaynak, topu yanındaki Diniyev’i gönderdi. Diniyev de meşin yuvarlağı boş ağlara gönderdi: 2-0.

1’inci Lig’in 24’üncü haftasında Çorum FK, kendi sahasında karşılaştığı Yeni Malatyaspor’u Diniyev'in golleriyle 2-0 mağlup etti.

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