Çorum'da bıçaklı kavga; 1 yaralı

ÇORUM'daSamet K. (22), tartıştığı 4 kişi tarafından bacağından bıçakla yaralandı.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Ulukavak Mahallesi Varilli Caddesi'nde meydana geldi. İstanbul'dan yakınlarının yanına misafirliğe gelen Samet K., kıraathanenin önünde sigara içtiği sırada, iddiaya göre tanımadığı 4 kişi ile 'Ne bakıyorsun' tartışması yaşadı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Samet K. bacağından bıçaklandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Samet K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, polis yakalamak için çalışma başlattı.