Evde ölü bulundu, misafirliğe gelen arkadaşı gözaltına alındı

ÇORUM'da, İsmail Kürşat Özbüğrü (26) evinde ölü bulundu, kendisine misafirliğe gelen arkadaşı M.D. (31) gözaltına alındı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Ulukavak Mahallesi’nde meydana geldi. İsmail Kürşat Özbüğrü’den haber alamayan yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine Özbüğrü’nün evine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kapıyı açmasıyla polis ve sağlık ekipleri eve girdi. Ekipler, İsmail Kürşat Özbüğrü’yü hareketsiz buldu. Yapılan kontrolde, Özbüğrü’nün hayatını kaybettiği belirlendi. Aynı evde yarı baygın halde bulunan arkadaşı M.D. ise sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekipleri evde geniş çaplı çalışma yaptı.

İsmail Kürşat Özbüğrü’nün cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.