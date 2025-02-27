Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Traktörüyle tarlaya 'Benimle evlenir misin' yazdı

        ÇORUM'un İskilip ilçesinde çiftçilik yapan Cihat Ayva, Ayşe Nur Candan'a sürpriz yaparak, traktörüyle tarlasına 'Benimle evlenir misin' diye yazdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 22:11 Güncelleme: 27.02.2025 - 22:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Traktörüyle tarlaya 'Benimle evlenir misin' yazdı
        ABONE OL

        ÇORUM'un İskilip ilçesinde çiftçilik yapan Cihat Ayva, Ayşe Nur Candan'a sürpriz yaparak, traktörüyle tarlasına ‘Benimle evlenir misin’ diye yazdı. Genç kız gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemezken, evlilik teklifine ‘evet’ dedi.

        Kız arkadaşı Ayşe Nur Candan'a evlilik teklifinde bulunmak isteyen Cihat Ayva, ilginç bir yöntem seçti. Tarlasına traktör pulluğu ile ‘Benimle evlenir misin?’ diye yazıp, o anları dron ile kayıt altına aldı. Ayva, daha sonra Ayşe Nur Candan'ı tarlaya getirdi. Gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen genç kız teklife ‘evet’ yanıtını verdi. Cihat Ayva, "Çiftçilik yapıyorum. Nasıl bir evlilik teklifi yaparım diye düşündüm. Sonra aklıma tarlaya traktörle 'Benimle evlenir misin' diye yazmak geldi. Mutluyum, yazın inşallah düğünümüz olacak" dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        DEM heyetinden İmralı ziyareti sonrası açıklama
        DEM heyetinden İmralı ziyareti sonrası açıklama
        Tarihi İmralı çağrısının kronolojisi
        Tarihi İmralı çağrısının kronolojisi
        İmralı çağrısı dış basında da yer aldı
        İmralı çağrısı dış basında da yer aldı
        İmralı mesajını meydanda dinlendiler
        İmralı mesajını meydanda dinlendiler
        Mourinho'ya 4 maç, Buruk'a 1 maç ceza!
        Mourinho'ya 4 maç, Buruk'a 1 maç ceza!
        Trump: Ukrayna NATO'ya katılmayacak
        Trump: Ukrayna NATO'ya katılmayacak
        G.Saray 'fair-play puanıyla' çeyrek finalde!
        G.Saray 'fair-play puanıyla' çeyrek finalde!
        Yeni doğan bebeği boğup araziye attı!
        Yeni doğan bebeği boğup araziye attı!
        ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın geliri yüzde 78 arttı
        ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın geliri yüzde 78 arttı
        Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller...
        Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller...
        Youssef En-Nesyri'den kariyer rekoru!
        Youssef En-Nesyri'den kariyer rekoru!
        27 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        27 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        İmamoğlu'na bilirkişi iddianamesi! 12 Haziran'da hakim karşısına çıkacak
        İmamoğlu'na bilirkişi iddianamesi! 12 Haziran'da hakim karşısına çıkacak
        Bekçilikten döner zinciri patronluğuna! 'Maydonoz'un 1 numarasının ifadesi çıktı!
        Bekçilikten döner zinciri patronluğuna! 'Maydonoz'un 1 numarasının ifadesi çıktı!
        Fenerbahçe kupada namağlup çeyrek finalde!
        Fenerbahçe kupada namağlup çeyrek finalde!
        Aidat kirayı geçerse farkı ev sahibi ödeyecek
        Aidat kirayı geçerse farkı ev sahibi ödeyecek
        Lemina taşları yerinden oynatıyor
        Lemina taşları yerinden oynatıyor
        Gaziantep'te zehirlenen 3 kardeş hayatını kaybetti!
        Gaziantep'te zehirlenen 3 kardeş hayatını kaybetti!
        Modern flört dünyasının yeni kavramı: "Benching" nedir?
        Modern flört dünyasının yeni kavramı: "Benching" nedir?
        "Detay vermeye utanıyorum"
        "Detay vermeye utanıyorum"

        Benzer Haberler

        Köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı otomobiliyle takla attı: 3 yaralı
        Köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı otomobiliyle takla attı: 3 yaralı
        Çorum'da yıkmaya çalıştığı evin çöken çatısının altında kalan kişi yaraland...
        Çorum'da yıkmaya çalıştığı evin çöken çatısının altında kalan kişi yaraland...
        Çorumlu çiftçi, tarlasını "Benimle evlenir misin" yazısı oluşturacak şekild...
        Çorumlu çiftçi, tarlasını "Benimle evlenir misin" yazısı oluşturacak şekild...
        Çorum'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Çorum'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Çorum'da yazar Fethi Gemuhluoğlu'nun hayatı konuşuldu
        Çorum'da yazar Fethi Gemuhluoğlu'nun hayatı konuşuldu
        Çorum'da 8 sahipsiz köpeğin saldırdığı öğrenci yaralandı
        Çorum'da 8 sahipsiz köpeğin saldırdığı öğrenci yaralandı