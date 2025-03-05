Çorum FK - Boluspor: 0-2

56’ncı dakikada Çorum FK kendi yarı alanında çıkmak isterken Toure’nin pası kısa düştü. Araya giren Oğuz Güçtekin, topu Jefferson’a aktardı. Jefferson’un sert ve düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

1’inci Lig’in 28’inci haftasında Çorum FK, kendi sahasında karşılaştığı Boluspor’a 2-0 mağlup oldu.

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