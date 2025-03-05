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        Çorum FK - Boluspor: 0-2

        STAT: Çorum ŞehirHAKEMLER: Alpaslan Şen, Onur Gülter, Mehmet AkpınarÇORUM FK: Hasan Hüseyin Akınay - Kerem Kalafat, Landre, Toure, Erkan Kaş (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 18:35 Güncelleme: 05.03.2025 - 18:40
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        Çorum FK - Boluspor: 0-2
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        STAT: Çorum Şehir

        HAKEMLER: Alpaslan Şen, Onur Gülter, Mehmet Akpınar

        ÇORUM FK: Hasan Hüseyin Akınay - Kerem Kalafat, Landre, Toure, Erkan Kaş (Dk. 62 Atila Turan), Ferhat Yazgan, Suat Kaya (Dk. 72 Ali Akman), Atakan Akkaynak (Dk. 72 Catic), Tunahan Ergül (Dk. 63 Atakan Cangöz), Eren Karadağ (Dk. 79 Avounou), Verheydt

        BOLUSPOR: Çağlar Akbaba - Ali Ülgen, Fethi Özer, Onur Ulaş, Enes Alıç, Balbudia (Dk. 82 İshak Karaoğul), Oğuz Güçtekin (Dk. 83 Oulare), Florent Hasani, Jefferson (Dk. 72 Lico), Mukairu (Dk. 90+1 Eren Erdoğan), Aleksic (Dk. 82 Iskandarli)

        GOLLER: Dk. 56 Jefferson, Dk. 80 Oğuz Güçtekin (P) (Boluspor)

        SARI KARTLAR: Loick Landre, Suat Kaya, Kerem Kalafat, Atakan Cangöz, Ferhat Yazgan (Çorum FK), Kosta Aleksic, Oğuz Güçtekin, Jefferson (Boluspor)

        1’inci Lig’in 28’inci haftasında Çorum FK, kendi sahasında karşılaştığı Boluspor’a 2-0 mağlup oldu.

        4’üncü dakikada Çorum FK’nın ani geliştirdiği atakta Eren Karadağ’ın penaltı çizgisi üzerinden kaleye çektiği şutu kaleci Çağlar Akbaba son anda kornere çıkarttı.

        6’ncı dakikada Eren Karadağ’ın ceza sahasına yaptığı ortada topun gelişine vuran Thomas Verheydt’in şutunu kaleci Çağlar Akbaba kurtardı.

        13’üncü dakikada Paul Omo Mukairu’nun son çizgide ceza sahasına yaptığı ortada ön direğe hareketlenen Kosta Aleksic’in vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.

        33’üncü dakikada Eren Karadağ’ın ceza sahasına yerden yaptığı ortada topun gelişine vuran Thomas Verherydt’in şutunu kaleci Çağlar Akbaba son anda kurtardı.

        Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sonuçlandı.

        56’ncı dakikada Çorum FK kendi yarı alanında çıkmak isterken Toure’nin pası kısa düştü. Araya giren Oğuz Güçtekin, topu Jefferson’a aktardı. Jefferson’un sert ve düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

        77’nci dakikada Eren Karadağ’ın ceza sahasına yerden yaptığı ortada Catic’in gelişine vurduğu top az farkla üstten auta çıktı.

        80’inci dakikada Boluspor’un kazandığı penaltı atışını kullanan Oğuz Güçtekin’in vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-2.

        Karşılaşma Boluspor’un 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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