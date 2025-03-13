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        Çorum Organize Sanayi Bölgesinde lavaş fabrikasında yangın

        ÇORUM Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir lavaş fabrikasında yangın çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 21:21 Güncelleme: 13.03.2025 - 21:25
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        Çorum Organize Sanayi Bölgesinde lavaş fabrikasında yangın
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        ÇORUM Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir lavaş fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

        Yangın saat 20.00 sıralarında Çorum Organize Sanayi Bölgesinde bir lavaş fabrikasında çıktı. Fabrikanın üretim bölümünde çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Çalışanların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çorum Belediyesi İtfaiye ekipleri zaman zaman patlamaların yaşandığı fabrikadaki yangına müdahale etmeye çalıştı. Yangın söndürme çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

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