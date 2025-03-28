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        Boluspor - Bandırmaspor: 0-0

        STAT:Çorum ŞehirHAKEMLER: Mehmet Özer, Mahmut Gülle, Emre DoğuBOLUSPOR: Çağlar Şahin Akbaba, Ali Ülgen (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 19:09 Güncelleme: 28.03.2025 - 19:15
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        Boluspor - Bandırmaspor: 0-0
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        STAT:Çorum Şehir

        HAKEMLER: Mehmet Özer, Mahmut Gülle, Emre Doğu

        BOLUSPOR: Çağlar Şahin Akbaba, Ali Ülgen (Dk. 72 Vusal Iskandarlı), Florent Hasani (Dk. 84 Anıl Koç), Paul Omo Mukairu, Onur Ulaş, Elhadji Babacar Khouma (Dk. 84 Hüsamettin Yener), Kosta Aleksic (Dk. 72 Dean Lico), Enes Alıç (Dk. 90+1 Oulare), Fethi Özer, İshak Karaoğul, Mario Cesar Azevedo Alves Balburdia

        BANDIRMASPOR: Akın Alkan, Hikmet Çiftçi, Pablo Diony, Dieumerci Ndongala (Dk. 62 İbrahim Kaya), Andre Sitoe, Paixao (Dk. 74 Rafael Periera), Sergen Piçinciol, Mehmet Özcan (Dk. 62 Murat Cem Akpınar), Billal Messaoudi (Dk. 74 Kerim Avcı), Rahmetullah Berişbek (Dk. 85 Hakan Bilgiç), Faruk Can Genç

        SARI KARTLAR: Mario Alves, Fethi Özer (Boluspor) - Murat Cem Akpınar, Diony, Mexer, Sergen Piçinciol (Bandırmaspor)

        FİZİKİ altyapı yetersizliği gerekçesiyle Bolu Atatürk Stadı’nın kapatılması nedeniyle 1’inci Lig’in 31’inci haftasında Boluspor – Bandırmaspor maçı, Çorum Şehir Stadyumu’nda oynandı. Oynanan maç 0 – 0’lık skorla sona erdi.

        36'ncı dakikada Bandırmaspor'da Faruk Can'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Sergen'in kafa vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.

        Karşılaşmanın ilk yarısı 0 – 0 sonuçlandı.

        66'ncı dakikada Bandırmaspor'da Faruk Can'ın kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Paixao'nun kafa vuruşunda top kaleci Çağlar Şahin Akbaba'da kaldı.

        Karşılaşma 0 – 0 sonuçlandı.

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        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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