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        Çorum'da iki grup arasındaki silahlı kavga kamerada: 2 yaralı

        ÇORUM'un Alaca ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı, 1 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.04.2025 - 19:02 Güncelleme: 01.04.2025 - 19:05
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        Çorum'da iki grup arasındaki silahlı kavga kamerada: 2 yaralı
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        ÇORUM’un Alaca ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı, 1 kişi gözaltına alındı. Kavga anı ise olayın yaşandığı akaryakıt istasyonundaki güvenlik kameralarına yansıdı.

        Olay, 30 Mart saat 01.00 sıralarında Alaca ilçesi Çorum Caddesi üzerinde bulunan akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre, akaryakıt istasyonunda iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Çevrede panik ve korkuya neden olan olayda pompalı tüfekle açılan ateş sonucu vurulan A.Y. ve M.F.C. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Alaca Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Diğer şüpheliler ise olay yerinden kaçtı.

        Şüphelilerin birbirine ateş açtığı ardından da darbettiği anlar, akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüphelilerin Y.A. ve Y.A. olduğunu tespit etti. Şüphelilerden biri yakalanırken, diğerinin de yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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