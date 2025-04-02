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        7 kişinin yaralandığı kazada, 4 yaşındaki çocuğun camdan fırladığı anlar kamerada

        ÇORUM'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 14:43 Güncelleme: 02.04.2025 - 14:45
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        7 kişinin yaralandığı kazada, 4 yaşındaki çocuğun camdan fırladığı anlar kamerada
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        ÇORUM'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı. Kazada, Muhammet A.'nın (4) otomobilin camından fırladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, dün akşam, Ulukavak Mahallesi Tekceviz 17'nci Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Yusuf A.'nın (42) kullandığı 19 ACD 405 plakalı otomobil ile Mustafa B. (31) kontrolündeki 06 EZK 895 plakalı otomobil çarpıştı. Otomobildeki Muhammet A.'nın dışarı fırladığı kazada; Yusuf A., Sati M. (45), Zeynep Emine A. (9), Esra A. (33), Sudenaz A. (18) ve Zehra B. (11) yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlıkçıların müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile çevredeki özel hastanelere götürülüp tedaviye alındı. Olay anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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