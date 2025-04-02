7 kişinin yaralandığı kazada, 4 yaşındaki çocuğun camdan fırladığı anlar kamerada

ÇORUM'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı. Kazada, Muhammet A.'nın (4) otomobilin camından fırladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam, Ulukavak Mahallesi Tekceviz 17'nci Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Yusuf A.'nın (42) kullandığı 19 ACD 405 plakalı otomobil ile Mustafa B. (31) kontrolündeki 06 EZK 895 plakalı otomobil çarpıştı. Otomobildeki Muhammet A.'nın dışarı fırladığı kazada; Yusuf A., Sati M. (45), Zeynep Emine A. (9), Esra A. (33), Sudenaz A. (18) ve Zehra B. (11) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlıkçıların müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile çevredeki özel hastanelere götürülüp tedaviye alındı. Olay anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.