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        Çorumlu şehidin vasiyeti yerine getirildi

        PENÇE-KilitOperasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu'nun (24) vasiyeti için ilk adım atıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 17:30 Güncelleme: 05.04.2025 - 17:35
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        Çorumlu şehidin vasiyeti yerine getirildi
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        PENÇE-KilitOperasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu'nun (24) vasiyeti için ilk adım atıldı. Şehidin annesi için istediği ev için temel atılırken, törene katılan Çorum Valisi Ali Çalgan, "Şehitlerimiz bu bayrak için, bu ezan için, kısacası vatan için canlarını verdiler" dedi.

        Bayat ilçesi Çukuröz köyünde 22 Şubat'ta düzenlenen törenle cenazesi, toprağa verilen Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu için mevlit okutuldu. Daha sonra Uslu'nun vasiyeti için ilk adım atıldı. Şehidin annesi için istediği ev için temel atılırken, yapılan törene Çorum Valisi Ali Çalgan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın katıldı.

        'ŞEHİDİMİZİN HAYALİ OLAN EVİN TEMELİNİ ATIYORUZ'

        Mustafa Uslu'nun 20 Şubat’ta şehadet haberi geldiğinde ailesiyle temasa geçtiklerini belirten Vali Çalgan, "Bugün şehidimizin hayali olan evin temelini atıyoruz. Buraya gelen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şehidimizin şehadet haberi geldikten sonra ailesiyle temasa geçtik ve konuşmamızda şehidimizin ailesine bir ev yapma hayali olduğunu öğrendik. Bu bilgiyi Sayın Cumhurbaşkanımıza, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımıza ilettiğimizde, derhal ne yapılması gerekiyorsa talimatını aldık. Bu görevi, Sayın Bakanımız Murat Kurum Bey üstlendi. 'Aile nasıl bir ev istiyorsa, o ölçüde ev yapılsın' talimatını verdiler. Şehitlerimiz bu bayrak için, bu ezan için, kısacası vatan için canlarını verdiler. Bunun en son örneği de Mustafa Uslu kardeşimizdir" dedi.

        'OĞLUMUN VASİYETİ EV YAPMAKTI'

        Baba Sadık Uslu da devlet görevlilerinin sürekli yanlarında olduğunu belirterek, "Devletim benim yanımda. Herkesten Allah razı olsun. Oğlumun vasiyeti yeni ev yapmaktı. Devletim, oğlumun vasiyetini yerine getirdi. Hepinizden Allah razı olsun, vatanım sağ olsun" diye konuştu. Daha sonra temel atma töreni sona erdi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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