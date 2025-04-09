Boluspor - Sakaryaspor: 3-1
,STAT:Çorum ŞehirHAKEMLER: Yunus Dursun, Azad İlhan, Oğuzhan KocaçobanBOLUSPOR : Çağlar Akbaba, Vüsal Iskandarlı (Dk.
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STAT:Çorum Şehir
HAKEMLER: Yunus Dursun, Azad İlhan, Oğuzhan Kocaçoban
BOLUSPOR : Çağlar Akbaba, Vüsal Iskandarlı (Dk. 87 İshak Karaoğul), Fethi Özer, Onur Ulaş, Enes Alıç, Oğuzhan Güçtekin, Mario Balbudia (Dk. 80 Dean Lico), Kosta Aleksic, Florent Hasani (Dk. 87 Eren Erdoğan), Paul Omo Mukairu (Dk. 80 Anıl Koç), Babacar (Dk. 70 Hüsamettin Yener)
SAKARYASPOR : Jakup Szumski, Muhammed Ertürk (Dk. 46 Serkan Yavuz), Batuhan Çakır, Kahraman Demirtaş, Bülent Uzun, Rayane Aabid (Dk. 46 Emre Demir), Burak Altıparmak, Mendy Mamadou, Nsana Simon, Burak Çoban, Ömer Şişmanoğlu (Dk. 14 Emircan Altıntaş)
GOLLER: Dk. 12 Florent Hasani, Dk. 23 Babacar, Dk. 90+1 Hüsamettin Yener (Boluspor), Dk. 53 Emre Demir (Sakaryaspor)
SARI KARTLAR: Nsana Simon, Bülent Uzun (Sakaryaspor), Enes Alıç (Boluspor)
Fiziki altyapı yetersizliği gerekçesiyle Bolu Atatürk Stadı’nın kapatılması nedeniyle 1’inci Lig’in 33’üncü haftasında Boluspor – Sakaryaspor maçı, Çorum Şehir Stadyumu’nda oynandı. Maçı Boluspor 3-1 kazandı.
12’nci dakikada kaleciden dönen topu önünde bulan Babacar’ın pasında Florent Hasani meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.
23’üncü dakikada Mukairu’nun ara pasında topla buluşan Babacar’ın şutunda top ağlarla buluştu: 2-0,
Karşılaşmanın ilk yarısı 2-0 sonuçlandı.
53’üncü dakikada Bülent Uzun’un ortasında ceza sahası içinde Emre Demir kafayla topu ağlarla buluşturdu: 2-1.
90+1'inci dakikada Kosta Aleksic’in ortasında ceza sahası içinde Hüsamettin Yener, meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 3-1.
Karşılaşma 3-1 sona erdi.
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