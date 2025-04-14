Çalışır haldeki yem karma makinesine düşerek öldü

ÇORUM'un Alaca ilçesinde temizlemek istediği yem karma makinesinin içine düşen Ali Çelik (43) hayatını kaybetti.

Olay saat 16.30 sıralarında Alaca ilçesi Akça köyünde meydana geldi. İddiaya göre, çiftçilikle uğraşan Ali Çelik, traktöre bağlı şekilde çalışan yem karma makinesini temizlemek istedi. Bir anda dengesini kaybeden Çelik, çalışır haldeki yem karma makinesinin içine düştü. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine AFAD, jandarma, sağlık ve Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Çelik'in öldüğünü belirledi. AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılan Çelik'in cansız bedeni Alaca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.