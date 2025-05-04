Çorum'da kaza: 4 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Çorum - Çankırı Karayolu Eskiköy köyü mevkisinde meydana geldi. Kemal Y. (52) yönetimindeki otomobil, seyir halindeyken sağ arka lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada sürücü Kemal Y. ile birlikte A.Y. (28), E.E.Y. (15) ve F.N.Y. (14) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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