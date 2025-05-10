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        Çorum'da Kızılırmak Nehri'nde balık ölümleri

        ÇORUM'un Osmancık ilçesinden geçen Kızılırmak Nehri'nde yaşanan balık ölümleri yetkilileri harekete geçirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 21:51 Güncelleme: 10.05.2025 - 21:55
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        Çorum'da Kızılırmak Nehri'nde balık ölümleri
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        ÇORUM’un Osmancık ilçesinden geçen Kızılırmak Nehri’nde yaşanan balık ölümleri yetkilileri harekete geçirdi. Balık avı yapan kişilerce nehirde yapılan elektrik şoklaması sonucu balık ölümlerinin yaşandığı ileri sürüldü.

        Kızılırmak kenarında çalışan çeltik üreticilerinin ihbarı üzerine, bölgeye giden İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri yüzlerce ölü balıklarla karşılaştı. Yapılan ilk incelemede balık avlayan kişi veya kişilerce lokal alanlarda elektrik şoklaması sonucu balık ölümlerine sebebiyet verildiği belirtildi. Ekipler, Kızılırmak bölgesinde hem sudan hem de balıklardan numune aldı. Elektrik şoklaması ile avlanma yaparak doğaya zarar veren kişi ya da kişilerin yakalanması için jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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