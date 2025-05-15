Un fabrikasındaki patlamada yaralanan işçi, 8 gün sonra hayatını kaybetti
ÇORUM'da bir un fabrikasında meydana gelen patlamada yaralanan Zülfikar Tutuş (47) tedavi gördüğü hastanede 8 gün sonra yaşamını yitirdi.
ÇORUM’da bir un fabrikasında meydana gelen patlamada yaralanan Zülfikar Tutuş (47) tedavi gördüğü hastanede 8 gün sonra yaşamını yitirdi.
Olay, 6 Mayıs saat 12.00 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi Erzurum Dede Caddesi'ndeki bir un fabrikasında meydana geldi. Fabrikanın paketleme ünitesinde, hava basıncı kaynaklı yaşanan patlamada 1'i ağır, 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Zülfikar Tutuş vücudundaki yanıklar nedeniyle Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesine alındı.
Tedavisi süren Zülfikar Tutuş, 8 gün süren yaşam mücadelesini dün akşam kaybetti. Diğer yaralılar ise tedavilerinin ardından taburcu oldu.
Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürüyor.
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