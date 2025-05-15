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        Un fabrikasındaki patlamada yaralanan işçi, 8 gün sonra hayatını kaybetti

        ÇORUM'da bir un fabrikasında meydana gelen patlamada yaralanan Zülfikar Tutuş (47) tedavi gördüğü hastanede 8 gün sonra yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 09:18 Güncelleme: 15.05.2025 - 09:20
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        Un fabrikasındaki patlamada yaralanan işçi, 8 gün sonra hayatını kaybetti
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        ÇORUM’da bir un fabrikasında meydana gelen patlamada yaralanan Zülfikar Tutuş (47) tedavi gördüğü hastanede 8 gün sonra yaşamını yitirdi.

        Olay, 6 Mayıs saat 12.00 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi Erzurum Dede Caddesi'ndeki bir un fabrikasında meydana geldi. Fabrikanın paketleme ünitesinde, hava basıncı kaynaklı yaşanan patlamada 1'i ağır, 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Zülfikar Tutuş vücudundaki yanıklar nedeniyle Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesine alındı.

        Tedavisi süren Zülfikar Tutuş, 8 gün süren yaşam mücadelesini dün akşam kaybetti. Diğer yaralılar ise tedavilerinin ardından taburcu oldu.

        Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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