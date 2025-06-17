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        Çorum'da ekili arazideki yangın söndürüldü

        ÇORUM'da ekili arazide çıkan yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 20:01 Güncelleme: 17.06.2025 - 20:05
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        Çorum'da ekili arazideki yangın söndürüldü
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        ÇORUM’da ekili arazide çıkan yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangını, kimliği henüz belirsiz bir kişinin çıkardığı öne sürüldü.

        Yangın, saat 16.30 sıralarında Ortaköy yolu Güzelyurt mevkisindeki ekili arazide çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Çorum Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazözler ve çok sayıda personel sevk edildi. Yaklaşık 1 saatlik çalışma ile yangın kontrol altına alındı.

        Öte yandan yangının çıkış nedeniyle ilgili başlatılan inceleme kapsamında, görgü tanıklarının ifadesine göre bir kişinin otları ateşe vererek bölgeden uzaklaştığı öne sürüldü.

        Yangınla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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