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        Arazide toprağa gömülü boğazı kesilmiş cesedi bulunmuştu; 3 tutuklama

        ÇORUM'da kaybolduktan 4 gün sonra boğazı kesilmiş toprağa gömülü cesedi bulunan Yücel Kolçak (36) cinayetine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.07.2025 - 14:48 Güncelleme: 06.07.2025 - 14:50
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        Arazide toprağa gömülü boğazı kesilmiş cesedi bulunmuştu; 3 tutuklama
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        ÇORUM’da kaybolduktan 4 gün sonra boğazı kesilmiş toprağa gömülü cesedi bulunan Yücel Kolçak (36) cinayetine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Evden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Yücel Kolçak’ın ailesi, 1 Temmuz’da jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine jandarma ekipleri, Kolçak’ın bulunması için çalışma başlattı. Ekiplerin yaptığı çalışmalarda, Kolçak’ın en son Seydim bölgesinde görüldüğü tespit edildi. Bunun üzerine çalışmalar bu bölgede yoğunlaştırıldı. AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri, bölgede arama yaptı. Aramalarda, Seydim bölgesi Darlık mevkisinde, arazide Yücel Kolçak’ın toprağa gömülü cesedi bulundu. Yapılan incelemede, Kolçak'ın boğazı kesilerek öldürüldüğü tespit edildi.

        Çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen Muhammet K. (29), M.Y. (34) ve Halil İ.B.’yi (29), gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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