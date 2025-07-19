BBP'li Güney: Sadece dağdaki birkaç militanın silah bırakması bu milleti ikna etmez
BBP Genel Başkan Yardımcısı Fehmi Güney, "Sadece dağdaki birkaç militanın silah bırakması bu milleti ikna etmez" dedi.
BBP Genel Başkan Yardımcısı Fehmi Güney, "Sadece dağdaki birkaç militanın silah bırakması bu milleti ikna etmez" dedi.
Büyük Birlik Partisi (BBP) İskilip İlçe Kongresi'ne BBP Genel Başkan Yardımcısı Fehmi Güney, Çorum İl Başkanı Özkan Yandım, İlçe Başkanı Hasan Alim ve partililer katıldı. Gelen Başkan Yardımcısı Fehmi Güney, kongrede yaptığı konuşmada İskilip halkıyla bir arada bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek, “Burası sadece bir ilçe değil, burada yürek var, sadakat var, dava şuuru var” diyerek ilçe teşkilatına teşekkür etti. Kongrelerin yalnızca bir takvim süreci olmadığını, aynı zamanda hareketin kendini yenileme ve milletin beklentilerini duyma süreci olduğunu belirten Güney, konuşmasında güncel siyasi gelişmelere de değindi. Terörle mücadele konusuna dikkat çeken Güney, “Sadece dağdaki birkaç militanın silah bırakması bu milleti ikna etmez. PKK’nın tüm uzantıları silah bırakmadan bu sürece kimse inanmaz” ifadelerini kullandı.
Güney ayrıca, DEM Parti’nin Türkiye partisi olabilmesi için terörle arasına kesin çizgi çekmesi gerektiğini söyledi. BBP’nin teröre karşı duruşuna vurgu yapan Güney, “Bu ülkede Büyük Birlik oldukça, Öcalan’a af gibi bir gündem kimsenin aklından bile geçemez. Biz sustuğumuzda şehitlerimizin ruhu sızlar, milletin vicdanı yaralanır” dedi.
Ekonomik sorunlara değinen Güney, “Bu milletin yüzü, sofrada tencere kaynarken güler” diyerek vatandaşın temel geçim sıkıntılarına dikkat çekti. Kamu işçilerine önerilen yüzde 24’lük zammın olumlu ancak yetersiz olduğunu belirten Güney, market fiyatları ve kiralardaki artışa işaret ederek, “Geçim sıkıntısı sadece sayılarla ölçülmez” dedi.
Kongre, BBP İskilip teşkilatının yeni yönetim kadrosunun belirlenmesiyle sona erdi.
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