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Çorum’da otomobilin park halindeki kamyona çarpması sonucu 2 kişi yaralandı

AA

Çorum'da otomobilin park halindeki kamyona çarptığı kazada 1'i ağır iki kişi yaralandı.

Çorum’da otomobilin park halindeki kamyona çarpması sonucu 2 kişi yaralandı

ÇORUM (AA) - Çorum’da otomobilin park halindeki kamyona çarptığı kazada 1’i ağır iki kişi yaralandı.

Muhammet Fatih K. (19) idaresindeki 06 GC 3301 plakalı otomobil, Gülabibey Mahallesi Cemilbey Caddesi’nde park halindeki 19 TE 910 plakalı kamyona çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada araç içerisinde sıkışarak yaralanan Muhammet Fatih K. ile Ömer Taha S. (16), itfaiye ekiplerinin çalışması ile kurtarıldı.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralılardan Muhammet Fatih K'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle Cemilbey Caddesi Ortaköy istikameti trafiğe kapanırken, aracın çekici ile kaldırılmasıyla yol ulaşıma açıldı.


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