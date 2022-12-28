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Milli Savunma Bakan Yardımcısı Dere, Çorum'daki savunma sanayi yatırımlarını inceledi:

AA

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Dere, Çorum'daki savunma sanayi yatırımlarını inceledi:

ÇORUM (AA) - Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, Çorum Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yapımı devam eden barut, fişek ve kapsül üretim tesislerinin kaba inşaatlarının tamamlanma aşamasına geldiğini söyledi.

Dere, Sungurlu OSB'de Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) AŞ koordinatörlüğünde özel şirketler tarafından inşası devam eden barut, fişek ve kapsül üretim tesislerinin inşaatlarında incelemelerde bulunduktan sonra gazetecilere, tesislerin temellerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 13 Ağustos'ta atıldığını hatırlattı.

Bu tarihte Sungurlu OSB'de yeni bir dönemin başladığını belirten Dere, "Sayın Cumhurbaşkanımızın açılışını, temel atmasını yaptığı savunma sanayi yatırımlarımız başladı. Bu tesislerin başlaması bizim için büyük bir onurdu, gururdu. Tesislerin geldiği aşamayı yerinde görmek için aralıklarla ziyaretlerde bulunuyoruz. Buradaki tesislerimizin kaba inşaatları artık tamamlanma aşamasına geldi." dedi.

Sungurlu OSB'nin 5 bin dönümden oluştuğunu, savunma sanayi yatırımlarının da yaklaşık 4 bin dönümlük alana yayıldığını ifade eden Dere şöyle konuştu:

"Ciddi bir alandan bahsediyoruz. 4 bin dönüme yayılan, 3 farklı firmanın 5 farklı fabrikasından bahsediyoruz. İnşallah şubat, mart aylarında tezgahları da kurulur, ince işlerini bitirip, açılışlarını yapacağımız, ilk üretimlerini yapacağımız tesislerden bahsediyoruz. Buradaki gelişmeyi görmekten mutluluk duyuyoruz. İnşallah planladığımız şekilde, bütün izinleri tamamlanmış şekilde, ruhsatları, imar planları, tesis güvenlik, üretim izni, kuruluş izinleri, yasal olarak yapılması gereken bütün izinleri zamanında yapılır şekilde tesislerin böyle ilerlediğini görmekten son derece memnun oldum."

Sungurlu OSB'nin dolduğunu ve yaklaşık 5 bin dönümlük yeni bir alana genişleyeceğini belirten Dere, yatırımların tamamlanmasıyla OSB'nin savunma sanayi üretim merkezine dönüşeceğini vurguladı.

Dere, "Fabrikalar, ürettiklerinin çok önemli bir kısmını ihraç edecek. 300-400 milyon dolarlık bir yatırımdan bahsediyoruz. Cumhurbaşkanımız o günkü değeriyle 6 milyar liralık bir yatırımdan bahsetmişti. Bu fabrikalarımızdan yıllık 150-200 milyon dolarlık ihracat bekliyoruz. Yani buradaki fabrikaların 3-4 milyar liralık bir ihracat ve üretim potansiyeli olacak." ifadesini kullandı.

Bakan Yardımcısı Dere'ye Sungurlu Kaymakamı Fatih Görmüş ve Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İlhan Ambarkütükoğlu da eşlik etti.

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