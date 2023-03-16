Çorum'dan kısa kısa

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ÇORUM (AA) - Çorum'un Ortaköy Kaymakamlığınca deprem bölgesi için konteyner seferberliği başlatıldı.

Kaymakam Adem Can Okur, Ortaköy 100. Yıl İlkokulu Konferans Salonu'nda muhtar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Toplantıda, 6 Şubat'tan bu yana depremzedeler için yürütülen yardım çalışmaları değerlendirildi.

Okur, toplantıda, depremzedelere ulaştırmak üzere konteyner alımına yönelik nakdi yardımda bulunmak isteyen vatandaşların Kaymakamlığa başvurabileceğini bildirdi.

Toplantıya Ortaköy Belediye Başkanı Taner İspir ile Aşdağul Belediye Başkanı Mehmet Çelik de katıldı.

- Boğazkale'de öğrenciler çevre temizliği yaptı

Hititlerin başkenti Hattuşa'ya ev sahipliği yapan Çorum'un Boğazkale ilçesinde öğrenciler çevre temizliği yaptı.

Boğazkale Şehit Mustafa Karasakal Çok Programlı Anadolu Lisesi'nce, öğrencilerde çevre bilincinin yaygınlaşması amacıyla etkinlik düzenlendi.

Etkinlik kapsamında öğrenciler okul bahçesi ve çevresi ile ilçedeki parklar, ana yol güzergahları, kamu binalarının çevresi ve çarşı meydanında çöp topladı.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi kapsamında, ders öğretmeni Cemile Dağaşan öncülüğünde yürütülen etkinlikte öğrenciler 50 çöp torbası atık topladı.

Toplanan atıkların en çok plastik şişe, karton ya da cam meşrubat kutuları ile yiyecek ambalajlarının oluştuğu görüldü.

- İskilip Ziraat Odası kümes hayvanı satıyor

İskilip Ziraat Odası'nın çiftçilere canlı kümes hayvanı satışı yapacağı bildirildi.

Odadan yapılan yazılı açıklamada, kümes hayvanı almak isteyenlerin Ziraat Odası'na kayıt yaptırması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, 14 haftalık "Yarka" cinsi yumurta tavuğunun 100 lira, 50 günlük hindinin 120 lira ve "Haybora" cinsi et civcivinin 50 liradan satılacağı ifade edildi.

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