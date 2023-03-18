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ÇORUM (AA) - Çorum'un Osmancık, İskilip ve Oğuzlar ilçelerinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Osmancık Hükümet Konağı önünde gerçekleştirilen törende protokol üyelerinin Atatürk Anıtına çelenk sunmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törene Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, Belediye Başkan Vekili Şeref Keskin, Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Dönmez, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nuri Uyar, İlçe Emniyet Müdür Vekili Durhasan Güngör, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci, idareciler, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Törenin ardından İlçe Şehitliği ziyaret edilerek dua edildi. Kaymakam Akpay, şehit aileleri ve gaziler ile birlikte şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı.

Osmancık Nenehatun Ortaokulu tarafından hazırlanan programda ise "Çanakkale Geçilmez" konulu oratoryo ve sinevizyon gösterisi yapıldı.

- İskilip

İskilip Kaymakam Vekili Yunus Emre Bozkurtoğlu, Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törende şehitler için saygı duruşunda bulunulduktan sonra İstiklal Marşı okundu.

Ardından Bozkurtoğlu, Belediye Başkan Vekili Hatun Çam, İlçe Garnizon Komutanı Astsubay Cem Sever, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Acer, Emniyet Müdürü Önder İstanbul, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hakan Güven, İlçe Müftüsü Şuayip Güllü ve vatandaşlarla birlikte Hacı Karani Mezarlığındaki şehit mezarları ziyaret etti.

İskilip Anadolu Lisesi öğrencileri de Öğretmenevi toplantı salonunda "Çanakkale Zaferi" adlı tiyatro oyununu sahneledi.

- Oğuzlar

Oğuzlar kaymakamı Ali Emre Tekin, Oğuzlar 100. Yıl Parkı'nda düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Tekin, törenin ardından ilçedeki şehit kabirlerini ziyaret ederek, şehitlerin ruhu için dua etti.

Anma etkinlikleri çerçevesinde Oğuzlar İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, Oğuzlar Çok Programlı Lisesi Konferans Salonu'nda "Çanakkale Geçilemez" adlı gösteriyi sundu.

Programın ardından katılımcılara üzüm hoşafı ve bir dilim ekmekten oluşan Çanakkale menüsü ikram edildi.

- Ortaköy

Ortaköy Kaymakamı Adem Can Okur, Ortaköy Meydanı'nda düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Tören, şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Kaymakam Okur, törenin ardından ilçedeki şehit kabirlerini ziyaret ederek, şehitlerin ruhu için dua etti.

Törene Ortaköy Belediye Başkanı Taner İspir ile vatandaşlar da katıldı.

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