Kargı'da öğrenciler doğa için yürüdü

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ÇORUM (AA) -Çorum'un Kargı ilçesinde Atatürk İlkokulu ve Ortaokulunca "Orman Haftası" kapsamında doğa yürüyüşü ve çöp toplama etkinliği gerçekleştirildi.

"Yeşili sev doğayı koru", "Ağaçlar tüm canlıların kökleridir", "Orman yurdun hem süsü hem gücüdür" yazılı pankartlarla okul binasından Saat Kulesi Meydanı'na kadar yürüyen öğrenciler, burada alkışlarla farkındalık oluşturdu.

Okul öğretmenlerinden Emre Bıyık, etkinlikle ormanları korumaya yönelik farkındalık oluşturmak istediklerini belirterek, "Yaptığımız bu etkinlik inşallah çocuklarımızda ve ilçe halkımızda kalıcı değişikliğe neden olur." dedi.

Öğretmen Serap Hozantaş da çocuklarda çevre ve orman bilinci oluşturmak için etkinlik düzenlediklerini kaydetti.

Daha sonra Çayır mevkisine giden öğrenciler, burada çevre temizliği yapıp 32 poşet çöp topladı.

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