Çorum'dan kısa kısa

ÇORUM (AA) - Çorum'un Laçin ilçesinde bağlı Narlı köyünde vatandaşlar hep birlikte iftar yapıyor.

Köyde kısa süre önce inşa edilen Ayhan Civelek Kültür ve Taziye Evi, ramazan ayında köylülerin birlikte iftar sofrası kurdukları özel bir alana dönüştürüldü.

Her gün farklı kişilerce hazırlanan iftar yemeği, akşam ezanının okunmasıyla birlikte servis ediliyor.

Köy Muhtarı Birol Temel, AA muhabirine, köyde her gün ortalama 300 kişinin birlikte iftar yaptığını söyledi.

Vatandaşların uygulamadan memnun olduğunu belirten Temel, "Bu iftarla köyümüzde birlik ve beraberliği pekiştiriyoruz. Köyümüzden olan olmayan herkesi iftarımıza davet ediyoruz." dedi.

Temel, iftar için çeşitli nedenlerle Ayhan Civelek Kültür ve Taziye Evi'ne gelemeyenlerin de evlerine yemek servisi yaptıklarını kaydetti.

- Uğurludağ'da şehit aileleri, gaziler ve depremzedeler iftarda buluştu

Uğurludağ Kaymakamı Erkan Şahin, ilçedeki şehit aileleri, gaziler ve depremzedelerle iftar yemeğinde bir araya geldi.

Uğurludağ Öğretmenevi'ndeki iftar programına Uğurludağ Belediye Başkanı Remzi Torun da katıldı.

Kaymakam Şahin, iftarın ardından davetlilere katılımlarından dolayı teşekkür etti.

- Bayat'ın kuruluş yıl dönümü

Bayat Kaymakamı Yunus Emre Bozkurtoğlu, ilçenin kuruluşunun 65. yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Bayat'ın, binlerce yıllık geçmişin izlerini taşıdığını belirten Bozkurtoğlu, "Günümüzden 6 bin 500 yıl önce madencilik faaliyetlerinin yapıldığı bakır madenleri, Hititlerden kalma höyükler, Roma dönemine ait kaya mezarları, Osmanlı döneminden kalma camileri, türbeleri ile buram buram tarih kokan, Kuşcaçimen Yaylası, Hasan Gölü, Peri Bacaları ve damaklarda unutulmaz bir tat bırakan eşsiz lezzetleri ve dillere destan güzellikteki Bayat kilimleri, adeta keşfedilmeyi bekleyen saklı cennet ilçemiz, adını Oğuzların 24 Boyundan birisi olan Oğuz-Han'ın büyük oğlu Günhan'ın Kayı'dan sonra ikinci oğlu Bayat'tan alır. Kuruluşu 1071 Malazgirt Zaferi ile Anadolu'nun kapılarının Türklere açılması sonucunda gelen Türkmen beylerinden Hasan Çelebi tarafından başlandığı tahmin edilmektedir. Cumhuriyet döneminde Alagöz nahiyesi olarak anılır iken 7033 Sayılı Kanun ile 1 Nisan 1958'de ilçe olmuştur. Anadolu'nun incilerinden başağın ve yeşilin tonlarını bir arada bulunduran güzel ilçemizin kuruluş yıl dönümü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.





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