Çorum'da geri manevra yapan aracın çarptığı kişi öldü

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ÇORUM (AA) - Çorum'un Uğurludağ ilçesinde geri manevra yapan aracın çarptığı kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Aşılıarmut köyünde Muharrem Küçükgöz (75), geri manevra yapan A.Y. (36) idaresindeki hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralandı.

İhbar üzerine köye gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Uğurludağ Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Durumu ağır olan yaralı, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Küçükgöz, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücü ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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