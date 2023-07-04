Çorum'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü kaldırıldığı hastanede öldü

Adalıları 'bu kadar da olmaz' dedirtti

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ÇORUM (AA) - Çorum'un Kargı ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edip Ülker (62) idaresindeki 19 HK 966 plakalı motosiklet, D-100 kara yolu Hacıhamza köyü yakınlarında Mustafa K'nin (39) kullandığı 19 ACY 324 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ambulansla Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan, ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen motosiklet sürücüsü, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı.



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