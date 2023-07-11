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        Laçin'de kütüphaneden kitap alan çocuklara sebze fidesi hediye ediliyor

        AA txt
        Giriş: 11.07.2023 - 14:16
        Laçin'de kütüphaneden kitap alan çocuklara sebze fidesi hediye ediliyor

        ÇORUM (AA) - Çorum'un Laçin ilçesinde kütüphaneden ödünç kitap alan çocuklara çilek ve sebze fidesi veriliyor.

        Laçin Kaymakamlığı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Laçin Halk Kütüphanesi iş birliğiyle ilçedeki çocukların kitap ve doğa sevgisini geliştirmek amacıyla "Bilgiyle Büyüyen Fideler Projesi" hayata geçirildi.

        Laçin Kaymakamı Pınar Ayaz ve Belediye Başkanı İdris Görükmez, proje kapsamında ilk fidanları kütüphaneden kitap alan çocuklara verdi.

        Ayaz, AA muhabirine, proje kapsamında çocuklara sebze fidesi vererek üretim alışkanlıklarını geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

        Çocukların kütüphaneden aldıkları kitapları okurken bir taraftan da saksıyla verdikleri sebze fidanlarını büyütüp hasat edeceklerini anlatan Ayaz, "Çocuklar hem kitap okumanın hem de üretimin verdiği mutluluğu yaşayacak. Proje ilçemizde hem kültür hem de tarımın gelişmesi açısından önemli bir adım oldu. Proje sayesinde çocuklar kitap okuma alışkanlığı kazanırken aynı zamanda doğa sevgisi ve üretim bilinci de edinecekler." dedi.

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