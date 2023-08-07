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        Çorum'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 5 kişi tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2023 - 16:48
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        Çorum'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 5 kişi tutuklandı
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        ÇORUM (AA) - Çorum'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinin yanı sıra Sungurlu ve Uğurludağ ilçelerinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen kişileri takibe aldı.

        Teknik ve fiziki takibin ardından zanlılara ait adreslere operasyon yapıldı.

        Adreslerde yapılan aramada 3 bin 494 sentetik ecza, 179,89 gram metamfetamin, 127,69 gram sentetik kannabinoid, 141,30 gram kokain, 209,79 gram skunk, 401,53 gram esrar, 0,71 gram eroin, 6 uyuşturucu kullanım aparatı, hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 82 bin lira ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan 6 zanlı hakkında, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçu işledikleri iddiasıyla işlem başlatıldı.

        Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan 5'i tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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