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        Çorum'da ormanlık alanda yangın çıktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 20:13 Güncelleme: 31.08.2023 - 20:13
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        Çorum'da ormanlık alanda yangın çıktı
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        ÇORUM (AA) - Çorum'un Laçin ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

        İlçenin Eski Yavu köyü Obruk Barajı gölü yanındaki ormanlık alandan duman yükseldiğini görenler, 112 Acil Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

        İhbar üzerine bölgeye çevre il ve ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sarp kayalıklardan oluşan bölgeye güçlükle ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

        Köy merkezine yaklaşık 600 metre mesafedeki yangına müdahale için yangın söndürme helikopterleri talep edildiği öğrenildi.

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