Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        İskilip Karakucak Güreşleri'nde başpehlivanlığı Rıza Yıldırım kazandı

        Çorum'un İskilip ilçesinde 4. Geleneksel İskilip Dolma, Turşu, Çilek Festivali kapsamında karakucak güreşleri yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 20:49 Güncelleme: 02.09.2023 - 21:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        İskilip Karakucak Güreşleri'nde başpehlivanlığı Rıza Yıldırım kazandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ÇORUM (AA) - Çorum'un İskilip ilçesinde 4. Geleneksel İskilip Dolma, Turşu, Çilek Festivali kapsamında karakucak güreşleri yapıldı.

        İskilip Belediyesi ev sahipliğinde Dutluk Çayırı'nda düzenlenen güreşlere 410 pehlivan katıldı.

        İlçe halkının ilgi gösterdiği güreşlerin finalinde Ömer Faruk Kalender'i yenen büyükler Avrupa şampiyonu, Kırkpınar başpehlivanı Rıza Yıldırım, başpehlivan oldu. Üçüncülüğü ise Fatih Kambur ve Fatih Yaşarlı paylaştı.

        Güreşlerde dereceye giren sporculara madalyaları MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayırıcı, İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Boğazkale Belediye Başkanı Mesut Ocaklı, MHP Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak ve Çorum Ülkü Ocakları İl Başkanı Orhan Tosik tarafından verildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bahçeli'nin hibe ettiği arsada temel atma töreni
        Bahçeli'nin hibe ettiği arsada temel atma töreni
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        27 daireli inşaatın betonu 'kullanılamaz' çıktı!
        27 daireli inşaatın betonu 'kullanılamaz' çıktı!
        Uşak'ta sağanak etkili oldu
        Uşak'ta sağanak etkili oldu
        Beşiktaş transferi bitirdi!
        Beşiktaş transferi bitirdi!
        2 gün önce emekli olmuştu! Tuğamiral toprağa verildi
        2 gün önce emekli olmuştu! Tuğamiral toprağa verildi
        Transfer döneminin bitişiyle boşta kalan yıldızlar!
        Transfer döneminin bitişiyle boşta kalan yıldızlar!
        Zeliha 3 çocuk annesiydi! Eşi otomobilde öldürdü!
        Zeliha 3 çocuk annesiydi! Eşi otomobilde öldürdü!
        Yerlikaya: Beklesinler onların da tepesine bineceğiz
        Yerlikaya: Beklesinler onların da tepesine bineceğiz
        Korhan Berzeg'i arama çalışmasında flaş gelişme! Tina hep eve döndü!
        Korhan Berzeg'i arama çalışmasında flaş gelişme! Tina hep eve döndü!
        YÖK Başkanı'ndan rektörlere barınma uyarısı!
        YÖK Başkanı'ndan rektörlere barınma uyarısı!
        Ünlülerin 2023 yazı böyle geçti
        Ünlülerin 2023 yazı böyle geçti
        Bakan Koca açıkladı! Hastanelere 'Gri Kod' geliyor
        Bakan Koca açıkladı! Hastanelere 'Gri Kod' geliyor
        Dünyada biten transferler
        Dünyada biten transferler
        Oğlunun ölümünden 26 yıl sonra hayatını kaybetti
        Oğlunun ölümünden 26 yıl sonra hayatını kaybetti
        Avrupa'da fikstür belli oldu
        Avrupa'da fikstür belli oldu
        Tesla en ucuz modelini yeniledi
        Tesla en ucuz modelini yeniledi
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Çorum'da ormanlık alanda çıkan örtü yangını söndürüldü
        Çorum'da ormanlık alanda çıkan örtü yangını söndürüldü
        Çorum'da otomobiller çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı
        Çorum'da otomobiller çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı
        MHP İskilip İlçe Kongresi yapıldı
        MHP İskilip İlçe Kongresi yapıldı
        Çorum'da iki otomobil çarpıştı, 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
        Çorum'da iki otomobil çarpıştı, 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
        Çorum'da çıkan yangında 20 dekar çalılık alan zarar gördü
        Çorum'da çıkan yangında 20 dekar çalılık alan zarar gördü
        MHP Osmancık İlçe Kongresi yapıldı
        MHP Osmancık İlçe Kongresi yapıldı