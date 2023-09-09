Çorum'un 71 yıllık demir ustası Kazım Keçik "Yaşayan İnsan Hazinesi" listesine girdi
Çorum'un Oğuzlar ilçesinde 71 yıldır mesleğini sürdüren 83 yaşındaki demir ustası Kazım Keçik, Kültür ve Turizm Bakanlığının "Yaşayan İnsan Hazinesi" listesine alındı.
Giriş: 09.09.2023 - 16:44 Güncelleme: 09.09.2023 - 16:49
Keçik, ilkokul beşinci sınıfa geçtiği 1952 yılında, demirci babasının vefatı üzerine yine demir ustası ağabeyi tarafından okuldan alınarak işlere yardım etmesi için götürüldüğü atölyede, o günden bu yana mesleğini sürdürüyor.