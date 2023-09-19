Bayat ilçesinde Gaziler Günü kutlandı
Çorum'un Bayat ilçesinde Gaziler Günü nedeniyle tören düzenlendi.
Çorum'un Bayat ilçesinde Gaziler Günü nedeniyle tören düzenlendi.
Kaymakamlık bahçesindeki törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı.
Törene, Bayat Kaymakamı Ramazan Polat, Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, protokol üyeleri ile şehit yakınları ve gaziler katıldı.
Törenin ardından gaziler ve şehit yakınlarının onuruna Bayat Öğretmenevi'nde yemek verildi.