Çorum'un Kargı ilçesinde okul servisleri denetlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Amirliğinin organizasyonuyla okul servisi şoförleriyle toplantı yapıldı.

Bakanlığın aldığı kararlar ve yönetmelik hakkında şoförler bilgilendirildi.

Toplantıya İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Kenan Yıldız ve Hasan Çınar, Kargı İlçe Emniyet Amir Vekili Çağatay Özyılmaz, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Murat Şimşek, emniyet ve jandarmanın trafik şube personeli ve servis şoförleri katıldı.

Toplantının ardından tüm servis araçları kontrolden geçirildi.

Servis araçlarının, Milli Eğitim Bakanlığının servis araçlarıyla ilgili yönetmeliklerine uygunluğu kontrol edilirken, trafik polisleri de araçların evraklarını kontrol ederek, kurallara uyup uymadıklarını denetledi.