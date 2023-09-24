Osmancık'ta otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Çorum'un Osmancık ilçesinde otomobil ile üç tekerlekli motosikletin çarpıştığı kazada yaralanan iki kişiden biri tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Anadolu Ajansı Giriş: 24.09.2023 - 16:49 Güncelleme: 24.09.2023 - 16:49 facebook

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