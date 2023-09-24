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        Osmancık'ta otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Çorum'un Osmancık ilçesinde otomobil ile üç tekerlekli motosikletin çarpıştığı kazada yaralanan iki kişiden biri tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 16:49 Güncelleme: 24.09.2023 - 16:49
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        Osmancık'ta otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Çorum’un Osmancık ilçesinde otomobil ile üç tekerlekli motosikletin çarpıştığı kazada yaralanan iki kişiden biri tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Güney Mahallesi Çorum Caddesi'nde iki gün önce, Akın Ö. yönetimindeki 19 ABU 969 plakalı otomobil, Yakup Doğan'ın (61) kullandığı 19 ABA 989 plakalı üç tekerlekli motosikletle çarpıştı.

        Kazada sürücü Doğan ile motosiklete bulunan Dursun Danacı (69) yaralandı.

        Ambulansla Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan hayati tehlikesi bulunan Danacı, Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

        Yoğun bakıma kaldırılan Danacı, müdahalelere rağmen iki günlük yaşam savaşını kaybetti.

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