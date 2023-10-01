Çorum'da otomobille hafif ticari araç çarpıştı, 4 kişi yaralandı

Çorum'da otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Cevdet S. (43) idaresindeki 19 UN 229 plakalı hafif ticari araç, Çorum-Laçin kara yolunun 17. kilometresinde, Hikmet K'nin (31) kullandığı 19 AAZ 357 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, hafif ticari araç sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan Ömer Ç. (45), Satılmış S. (75) ve Gülizar S. (70) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.​​​​​​​