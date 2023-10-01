Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Amasya'daki otobüs kazasında hayatını kaybeden 2 öğrencinin cenazesi Çorum'da defnedildi

        Amasya'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu yaşamını yitiren üniversite öğrencileri Semanur Tahtakılıç ve Hilal Çelebi'nin cenazesi, memleketleri Çorum'da toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2023 - 17:50 Güncelleme: 01.10.2023 - 18:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amasya'daki otobüs kazasında hayatını kaybeden 2 öğrencinin cenazesi Çorum'da defnedildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Amasya'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu yaşamını yitiren üniversite öğrencileri Semanur Tahtakılıç ve Hilal Çelebi'nin cenazesi, memleketleri Çorum'da toprağa verildi.

        Taşova Yüksel Akın Meslek Yüksekokulu Posta Hizmetleri Programı öğrencisi Tahtakılıç'ın cenazesi, kara yolu ile Çorum'un Osmancık ilçesine bağlı Gökdere köyüne getirildi.

        Tahtakılıç'ın cenazesi, dayısı Ahmet Ukan'ın kıldırdığı namazın ardından köy mezarlığına defnedildi.

        Kazada yaralanan anne Hamide Tahtakılıç, hastanedeki tedavisinin devam etmesi nedeniyle cenaze namazına katılamadı.

        Cenazeye Cezayir'de işçi olarak çalışan baba Veli Tahtakılıç ile yakınlarının yanı sıra Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi de katıldı.

        Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yaşlı Bakımı Programı öğrencisi Çelebi'nin cenazesi de kara yoluyla getirildiği Çorum'un Bayat ilçesine bağlı Pancarlık köyünde kılınan namazın ardından köy mezarlığında defnedildi.

        Aynı kazada yaralanan babası Harun Çelebi, cenaze namazına katılamazken, köydeki evinde taziyeleri kabul etti.

        Cenaze namazına ailenin yakınlarının yanı sıra Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi de katıldı.

        İzmir'den Tokat'a giden Erova firmasına ait, Kemal Ö'nün kullandığı 60 ER 907 plakalı yolcu otobüsü, Merzifon OSB mevkisi yakınlarında yol kenarına devrilmiş, kazada Durmuş Uysal (45), Melisa Kor (19), Edanur Çelik (20), Semanur Tahtakılıç (22), Urguç Karadayı (51) ve Hilal Çelebi (18) yaşamını yitirmişti. Yaralanan 35 kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırılmıştı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Görevimiz yeni ve sivil bir anayasa
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Görevimiz yeni ve sivil bir anayasa
        7. harika Fener!
        7. harika Fener!
        Ankara'da bombalı saldırı girişimi!
        Ankara'da bombalı saldırı girişimi!
        Yeni yasama yılı başladı
        Yeni yasama yılı başladı
        Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin korkunç cinayeti ortaya çıktı!
        Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin korkunç cinayeti ortaya çıktı!
        Bu acıya yürek dayanmaz! Bebeği traktörün altına kaldı
        Bu acıya yürek dayanmaz! Bebeği traktörün altına kaldı
        Hain saldırı sonrası siyasilerden sert tepki
        Hain saldırı sonrası siyasilerden sert tepki
        Ankara'daki terör saldırısına kınama mesajları
        Ankara'daki terör saldırısına kınama mesajları
        Derbide zafer Kasımpaşa'nın!
        Derbide zafer Kasımpaşa'nın!
        Teröristlerin hain saldırı girişimi önlendi!
        Teröristlerin hain saldırı girişimi önlendi!
        En samimi en net cevapları arayacak
        En samimi en net cevapları arayacak
        Galatasaray - Ankaragücü maçı hakem yorumları
        Galatasaray - Ankaragücü maçı hakem yorumları
        'Şahinler Çetesi'nin yağma amaçlı darp görüntüleri ortaya çıktı!
        'Şahinler Çetesi'nin yağma amaçlı darp görüntüleri ortaya çıktı!
        Çok sayıda ilde şiddetli yağış bekleniyor!
        Çok sayıda ilde şiddetli yağış bekleniyor!
        Geleceği kurtarmak için geldiler
        Geleceği kurtarmak için geldiler
        Celadet Moralıgil cinayetinde, katili para için kaçırdılar!
        Celadet Moralıgil cinayetinde, katili para için kaçırdılar!
        Beşiktaş, Konyaspor'a konuk olacak
        Beşiktaş, Konyaspor'a konuk olacak
        Protestoların 39. haftası: On binlerce kişi yine sokaklarda!
        Protestoların 39. haftası: On binlerce kişi yine sokaklarda!
        Hayallerinin peşinde!
        Hayallerinin peşinde!
        "İç dünyamda bir yolculuktayım"
        "İç dünyamda bir yolculuktayım"

        Benzer Haberler

        Çorum'da otomobille hafif ticari araç çarpıştı, 4 kişi yaralandı
        Çorum'da otomobille hafif ticari araç çarpıştı, 4 kişi yaralandı
        Çorum'da babasının kullandığı traktörün altında kalan bebek öldü
        Çorum'da babasının kullandığı traktörün altında kalan bebek öldü
        Çorum Belediyesi, tarihi Saat Kulesi'ne "kardeşlik bayrağı" astı
        Çorum Belediyesi, tarihi Saat Kulesi'ne "kardeşlik bayrağı" astı
        Çorum'da kayıp ihbarı yapılan kişi ölü bulundu
        Çorum'da kayıp ihbarı yapılan kişi ölü bulundu
        Çorum'da polisin durdurduğu otomobilden silah ve uyuşturucu kullanma aparat...
        Çorum'da polisin durdurduğu otomobilden silah ve uyuşturucu kullanma aparat...
        Çorum'da selin gelişi kamerada (3)
        Çorum'da selin gelişi kamerada (3)